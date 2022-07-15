Росія і далі буде обстрілювати міста України ракетами через власну слабкість перед ЗСУ, - Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Така терористична тактика залишиться в росіян. Вони і далі будуть обстрілювати міста України ракетами. Це стосується не тільки обласних центрів, а й Києва також. Хоча ми покращуємо свою протиповітряну оборону, потрібно не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що росіяни уникають рівного бою з українськими військовими.

"Це цинічна війна. Для росіян ракетні обстріли наших міст є складовою війни. Так вони хочуть залякати українців. Їхні військові намагаються уникати боїв з ЗСУ і натомість обстрілюють наші міста. На жаль, це буде продовжуватись, але не вічно. Оскільки запаси такого озброєння в росіян не безмежні", - додав він.

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