Росія і далі буде обстрілювати міста України ракетами через власну слабкість перед ЗСУ, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США 2015-2019 рр. Валерій Чалий переконаний, що ракетні обстріли українських міст будуть продовжуватись
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Така терористична тактика залишиться в росіян. Вони і далі будуть обстрілювати міста України ракетами. Це стосується не тільки обласних центрів, а й Києва також. Хоча ми покращуємо свою протиповітряну оборону, потрібно не нехтувати сигналами повітряної тривоги", - пояснив Чалий.
Дипломат наголосив, що росіяни уникають рівного бою з українськими військовими.
"Це цинічна війна. Для росіян ракетні обстріли наших міст є складовою війни. Так вони хочуть залякати українців. Їхні військові намагаються уникати боїв з ЗСУ і натомість обстрілюють наші міста. На жаль, це буде продовжуватись, але не вічно. Оскільки запаси такого озброєння в росіян не безмежні", - додав він.
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Вранці 14 липня окупанти вдарили ракетами по цивільних об'єктах у Вінниці. Станом на 20:00 було відомо про 23 загиблих унаслідок ракетного удару, з яких троє - діти.
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Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що мама загиблої дівчинки Лізи у Вінниці - вижила.
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Після ракетного обстрілу у місті затримали кілька десятків людей.
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За версією росіян, у Будинку офіцерів у Вінниці, по якому був нанесений удар, відбувалась підготовка сил ЗСУ.
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