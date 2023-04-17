Про це у телемарафоні розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат.

"Захід повинен розуміти, що літаки F-16 нам потрібні не лише для прикриття лінії фронту, не лише для завоювання переваги в повітрі - вони необхідні в тому числі й для захисту об’єктів критичної інфраструктури України, а серед них - і п’ять об’єктів атомної енергетики", - наголосив Ігнат.

Спікер нагадав, що противник неодноразово обстрілював деякі з атомних електростанцій, також російські ракети пролітати у безпосередній близькості з ними.

"Таким чином Росія може спровокувати техногенну катастрофу, в результаті якої постраждає не лише Україна. Тож нашим партнерам потрібно постійно нагадувати про те, що ми потребуємо літаків F-16, які здатні збивати "калібри", "шахеди" й інші боєприпаси, що застосовує ворог", - додав Ігнат.