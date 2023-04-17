Росія може спровокувати техногенну катастрофу, атакуючи об’єкти атомної енергетики, - Ігнат про важливість отримання літаків F-16
Україні важливо отримати літаки F-16, бо це питання ядерної безпеки європейського континенту, адже РФ постійно атакує об’єкти атомної енергетики
Про це у телемарафоні розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України полковник Юрій Ігнат.
"Захід повинен розуміти, що літаки F-16 нам потрібні не лише для прикриття лінії фронту, не лише для завоювання переваги в повітрі - вони необхідні в тому числі й для захисту об’єктів критичної інфраструктури України, а серед них - і п’ять об’єктів атомної енергетики", - наголосив Ігнат.
Спікер нагадав, що противник неодноразово обстрілював деякі з атомних електростанцій, також російські ракети пролітати у безпосередній близькості з ними.
"Таким чином Росія може спровокувати техногенну катастрофу, в результаті якої постраждає не лише Україна. Тож нашим партнерам потрібно постійно нагадувати про те, що ми потребуємо літаків F-16, які здатні збивати "калібри", "шахеди" й інші боєприпаси, що застосовує ворог", - додав Ігнат.
- 26 січня видання Politico повідомило, що міжнародні партнери України розпочали дебати про постачання сучасних винищувачів для ЗСУ.
- 25 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "список побажань" України щодо зброї, яку постачає Захід, включає винищувачі.
- Раніше у Повітряних силах теж пояснювали, чому Україна потребує саме винищувачів F-16.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником об'єднаного штабу збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром та попросив надати Україні винищувачі F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе