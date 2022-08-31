Росія може відкрити новий фронт, - німецький генерал

Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн.

"У Росії дуже багато снарядів. Частина з них – застаріла й неточна, але саме тому вони й спричиняють серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вони за день використовують 40-60 тисяч артилерійських снарядів", – заявив генерал.

Тому, на думку Цорна, "у військовому плані Росія дуже здатна поширити конфлікт у регіоні. Інше питання – що для Росії це буде вкрай нерозважливий крок".

Він вважає, що, попри війну в Україні, "ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни".

Оцінюючи перспективи розвитку війни в Україні, Цорн висловив думку, що Росія не здатна на успішний наступ глибоко в тил України, а натомість намагається захопити весь Донбас – хоча наразі військового вирішення ситуації там не видно.

31 серпня у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Заході та Півночі України окупанти ведуть повітряну розвідку у прикордонних районах з території Білорусі та Росії.

У шпигунстві для РФ запідозрили двох високопосадовців Німеччини, які займають ключові посади в напрямку енергопостачання.

17 серпня у Федеральній службі захисту конституції Німеччини заявили про очікування посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці. Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.

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