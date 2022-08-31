Росія може відкрити новий фронт, - німецький генерал
Не варто недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни
Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал Ебергард Цорн.
"У Росії дуже багато снарядів. Частина з них – застаріла й неточна, але саме тому вони й спричиняють серйозні руйнування цивільної інфраструктури. Вони за день використовують 40-60 тисяч артилерійських снарядів", – заявив генерал.
Тому, на думку Цорна, "у військовому плані Росія дуже здатна поширити конфлікт у регіоні. Інше питання – що для Росії це буде вкрай нерозважливий крок".
Він вважає, що, попри війну в Україні, "ми не повинні недооцінювати потенціал російських сухопутних сил відкрити другий театр війни".
Оцінюючи перспективи розвитку війни в Україні, Цорн висловив думку, що Росія не здатна на успішний наступ глибоко в тил України, а натомість намагається захопити весь Донбас – хоча наразі військового вирішення ситуації там не видно.
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