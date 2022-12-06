Про це агенції Bloomberg розповіли двоє російських чиновників, знайомих із планами.

Відомо, що один із підходів передбачає встановлення максимального рівня знижки на російську нафту відносно еталонного сорту нафти, яку російські виробники нафти перевищувати не зможуть. Інший – встановлення фіксованої ціни.

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Також додається, що обидва варіанти передбачають регулярний перегляд дисконту або фіксованої ціни залежно від ситуації на світовому ринку енергоресурсів.

Вже 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу.

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