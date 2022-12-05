Про це сказав в ефірі Еспресо експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

"Якщо казати про будь-які обмеження та стелю цін, то варто розуміти, яка задача. Задача - обмежити доходи РФ. Якщо встановити сталю на рівні $30 за барель - це може спровокувати дії РФ щодо обмеження постачань нафти на ринок. Це, своєю чергою, може підняти спекулятивні нафтові котирування до рівня $100-130 за барель. Це означає, що Росія отримала б надприбутки від продажу власної нафти внаслідок нею ж спровокованої чергової паніки на біржах", - зазначив він.

На думку Рябцева, тому було ухвалено рішення про обмеження на рівні $60 за барель, який відповідає рівню Urals і тій ціні, яка закладена в федеральному бюджеті РФ на наступний рік.

Вже 1 грудня стало відомо, що країни Європейського Союзу погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

А 3 грудня повідомлялося, що Австралія та країни G7 погодили обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель.

4 грудня Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту після переговорів з Європейським Союзом. Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто вважає, що таким рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".

5 грудня офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу.