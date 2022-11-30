Росія нагнітає ситуацію перед масованим обстрілом і може завдати удару неочікувано, - Гуменюк
Російська Федерація зосереджує літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару. Це може статися будь-коли
Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що було попереджено населення - не треба розганяти як зайву паніку, яку розганяли влада та військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває", - зауважила вона.
За словами Гуменюк, ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію. Вона також додала, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли.
Росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.
"На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування - це непрямі ознаки до підготовки удару", - сказала речниця.
- Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія попереджав українців, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по території України.
- А в ОК "Південь" зазначали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.29
- Актуальне
- Важливе