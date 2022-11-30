Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Те, що така атака не сталася на початку тижня, коли вони її планували, і про що було попереджено населення - не треба розганяти як зайву паніку, яку розганяли влада та військові. Це попередження і нагадування про те, що війна триває", - зауважила вона.

За словами Гуменюк, ворог використовує інтервали у 7-10 діб для того, щоб підготувати свої потужності, і цілком ймовірно може нагнітати таку ситуацію. Вона також додала, що ворог поводиться підступно, тому може завдати удару будь-коли.

Росіяни зосереджують літаки та ракетоносії, що свідчить про підготовку до ракетного удару.

"На летовищах Росії накопичена стратегічна авіація споряджена, тактична авіація споряджена, ракетоносій виведений на чергування - це непрямі ознаки до підготовки удару", - сказала речниця.

Раніше голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія попереджав українців, що цього тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по території України.

А в ОК "Південь" зазначали, що росіяни вперше за останні кілька днів вивели в Чорне море ракетоносій, що може свідчити про підготовку до обстрілу.

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