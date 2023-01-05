Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут в обхід санкцій та "іноземного втручання". Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про торговий маршрут для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами, зазначають експерти.

28 грудня іранські державні ЗМІ заявили, що Іран незабаром отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Російський блогер заявив, що ці системи високоточної зброї дозволять російським силам більш ефективно завдавати ударів по українських тилах, що захищаються західними зенітними та протиракетними системами, ніж їхня нинішня пілотована авіація.

"Високопоставлені чиновники США повідомили 9 грудня, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва", - додали в Інституті вивчення війни.

Наприкінці грудня 2022 року в США, Іран попередив, що "терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне". Адже у промові в конгресі США президент України Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.

Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.

Вже 29 грудня 2022 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

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