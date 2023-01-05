Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Росія налагоджує з Іраном маршрут для безперебійного постачання зброї, - ISW

Росія налагоджує з Іраном маршрут для безперебійного постачання зброї, - ISW

5 січня, 2023 четвер
06:51
Світ росія іран

Росія та Іран будують новий трансконтинентальний маршрут для постачання зброї в обхід санкцій та "іноземного втручання"

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що РФ та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут в обхід санкцій та "іноземного втручання". Російські та іранські офіційні особи можуть частково вести переговори про торговий маршрут для підтримки більш послідовних постачань зброї між двома країнами, зазначають експерти.

28 грудня іранські державні ЗМІ заявили, що Іран незабаром отримає з Росії 24 винищувачі Су-35, ймовірно, в обмін на безпілотники та балістичні ракети іранського виробництва.

Російський блогер заявив, що ці системи високоточної зброї дозволять російським силам більш ефективно завдавати ударів по українських тилах, що захищаються західними зенітними та протиракетними системами, ніж їхня нинішня пілотована авіація.

"Високопоставлені чиновники США повідомили 9 грудня, що Росія надає безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки Ірану в обмін на системи озброєнь іранського виробництва", - додали в Інституті вивчення війни.

  • Наприкінці грудня 2022 року в США, Іран попередив, що "терпіння безпідставних звинувачень та непристойних заяв не безмежне". Адже у промові в конгресі США президент України Зеленський заявив, що сотні смертоносних дронів, надісланих Іраном до Росії, стали загрозою для критичної інфраструктури України.
  • Згодом міністерство закордонних справ Ірану пригрозило Україні правовими наслідками через звинувачення на адресу Тегерану в постачанні РФ безпілотників.
  • Вже 29 грудня 2022 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що попередні домовленості щодо постачання іранських балістичних ракет для Росії є, однак в Ірані не всі хочуть допомагати Путіну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Іран
війна з Росією
Читайте також:
ОПЗЖ
4 січня, 2023 середа
Майже 70 нардепів відмовилися підписати звернення спікера ВР про позбавлення представників ОПЗЖ повноважень депутатів
Василь Ломаченко
4 січня, 2023 середа
Ломаченка потрапив до Реєстру зрадників України від "ЧЕСНО"
4 січня, 2023 середа
Найбагатший боксер світу ухвалив рішення щодо бою з Усиком
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.96
    Купівля 39.96
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 41.44
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
5 січня
06:56
Марі-Агнес Штрак-Циммерман
"М'яч на стороні Берліна, залишається забити його": голова оборонного комітету бундестагу звернулася до Шольца після рішення Франції передати Україні легкі танки й Bastion
06:30
санкції проти Росії
Тайвань розширив санкції на експорт до Росії та Білорусі
06:19
відключення електроенергії
У YASNO розповіли, чи можуть зараз бути відключення електроенергії поза графіками
05:47
Олександр Павлюк
Генерал Павлюк про підготовку Києва до можливого наступу з Білорусі: не плануємо пропустити далі кордону, наведено артилерію й все заміновано
05:35
комп'ютер
IT-фахівці створили застосунок про повітряну тривогу для ПК та ноутбуків
05:06
російська техніка
Міноборони РФ змінює формат оперативних зведень, щоб відвернути увагу від невдач, - ISW
04:39
Мелітополь
Мелітополь, Бердянськ, або щось несподіване: Україна збирає війська для нового великого наступу, - Euronews
04:11
Зеленський показав світлини з Бахмута
Очільник Донецької ОВА розповів про масштаби руйнувань у Бахмуті
03:44
Молдова
У Молдові викрили схеми незаконного перетину кордону ухилянтами з України
03:16
обладнання для лікарні
У МОЗ повідомили, скільки вдалося залучити коштів на охорону здоров'я через UNITED24
02:48
Норвегія
Норвегія відправила Україні нову партію боєприпасів калібру 155 мм
02:20
Китай COVID-19
ВООЗ припускає, що новий штам COVID може спричинити чергову хвилю пандемії
01:51
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
У Севастополі вибух та пожежа. Є жертва
01:24
Естонія
"Юридично це можливо, а політично – необхідно": Естонія працює над конфіскацією російських активів на користь України
00:56
ракетні системи США
"Більше HIMARS": США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
00:28
Олексій Данілов
Росія у лютому готує загострення та просуває ідею "миру" у форматі "Мінськ-3", - Данілов
00:18
Конгрес США
У палаті представників конгресу США вшосте провалили голосування за спікера
2023, середа
4 січня
23:43
Бойові машини Bradley
Байден підтвердив, що США розглядають варіант постачання БМП Bradley для України 
23:31
Роман Зозуля
Ми дочекаємось часу, коли вони жартуватимуть тільки в пеклі, після зустрічі з генералом Хаймарчуком, - футболіст Зозуля про Петросяна
23:18
гелікоптер Ка-52
Повітряні сили знищили ворожі вертоліт, штурмовик і безпілотник на східному напрямку
23:08
Зеленський
"Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року", - Зеленський закликав партнерів пришвидшити оборонну допомогу Україні
22:41
Матильда Кімер
Україна повернула данській журналістці Матильді Кімер акредитацію, скасовану влітку на запит СБУ
22:18
Росіяни вдарили по місту Курахове на Донеччині, пошкоджено тепломережу 
22:04
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Конфлікт між Шойгу та Пригожиним зайшов далеко, що не дозволяє вагнерівцям виконувати бойові дії. Колонка Сергія Згурця
21:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін готує росіян до тривалої боротьби, "кремлівські бульдоги" починають кусати одне одного, Франція передасть ЗСУ броньовані машини. Світові ЗМІ про Україну 4 січня
21:46
Російський обстріл, вибух, Сумщина
За день окупанти 55 разів обстріляли Сумщину, пошкоджено електролінії
21:23
ЗСУ
ЗСУ демобілізували ще двох російських майорів, - офіцер Штефан
21:20
ЄС Україна
Місце проведення саміту Україна - ЄС ще узгоджують, - речник президента Никифоров
21:13
Роберто Фірміно (ліворуч)
"Ліверпуль" і "Барселона" можуть обмінятись зірковими футболістами
21:12
Успенський собор Києво-Печерської лаври
Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври 7 січня
20:51
Окупанти, Херсонщина
На Херсонщині окупанти влаштували рейд по будинках українців. Перевіряли техніку і приватні листування, - ЦНС
20:50
Через аномальну спеку на гірськолижних курортах Європи бракує снігу: супутникові знімки
20:50
Папа Римський Франциск
Папа Франциск закликав світ до солідарності з "багатостраждальним народом України"
20:15
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза
Дії РФ проти України можна кваліфікувати як геноцид, - амбасадорка Канади Ґаладза
20:07
У Києві на 17 станціях кільцевої електрички запустили в тестовому режимі оплату карткою і пристроями з NFC
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Чи голосуватиме Бандера на виборах у Польщі?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 315 дня війни: активізація партизан у РФ, Київ – найкраще місто світу та українська військова мережа, якій заздрять у США
19:44
президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон
Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion
19:27
окупанти, орки
За день окупанти завдали по Україні 9 авіаударів та здійснили 14 обстрілів з РСЗВ
19:27
ЄС оштрафував Meta на понад $400 млн за порушення збору персональних даних
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV