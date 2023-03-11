Росія намагається імітувати нарощення своїх військових сил у Запорізькій області, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначають, що інформацію отримали від осередків руху опору на території тимчасово окупованої Запорізької області.

Заходи загарбників мають комплексний характер. Вони здійснюються на рівні демонстраційних дій із залученням озброєння та військової техніки, а також із суттєвим нарощенням активності російських сил в медіапросторі тимчасово окупованих територій.

Водночас у медіапросторі на території Запорізької області продовжують поширювати наративи щодо "успішного проведення чергового етапу бойового злагодження мобілізованих військовослужбовців та подальшого формування нових або доукомплектування діючих підрозділів ЗС РФ". Ці підрозділи будуть застосовуватися надалі для проведення наступальних операцій на південному напрямку.

"Наряду із цим, активно поширюється меседж про те, що контрнаступальна операція Сил оборони на Запорізькому напрямку стане фатальним кроком з боку вищого військово-політичного керівництва України", - ідеться в повідомленні.