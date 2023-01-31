Про це 30 січня в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Основна із загроз, яка висить у повітрі й ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану та безпілотники-камікадзе, та ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar", - зазначив спікер.

Водночас Ігнат вказав, що ці ракети балістичні, а проти балістики Україна сьогодні засобів немає. Саме тому дуже важливо, щоб міжнародні партнери та союзники надали Patriot PAC-3 та SAMP-T, які можуть збивати балістичні ракети.

"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - додав речник ПС ЗСУ.

29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.

У понеділок, 30 січня, у МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментар Подоляка про атаку дронів на воєнний завод в країні.

Напередодні Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану.

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