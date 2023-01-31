Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети. ППО України поки безсила проти них, - Ігнат
Росія продовжує шукати шляхи, щоб отримати іранські балістичні ракети, яким Україна наразі протидіяти не може
Про це 30 січня в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Основна із загроз, яка висить у повітрі й ще може бути реалізована, це, зрозуміло, іранські ракети. Росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану та безпілотники-камікадзе, та ракети, про які було оголошено раніше - Fateh та Zolfaghar", - зазначив спікер.
Водночас Ігнат вказав, що ці ракети балістичні, а проти балістики Україна сьогодні засобів немає. Саме тому дуже важливо, щоб міжнародні партнери та союзники надали Patriot PAC-3 та SAMP-T, які можуть збивати балістичні ракети.
"Ми бачимо зрушення: Італія, Франція теж заявили про готовність передавати і ці системи Україні, про що зараз активно йдуть обговорення після того ж "Рамштайну". Тому загроза є, вона нікуди не зникла, і мусимо на неї реагувати", - додав речник ПС ЗСУ.
- 29 січня Міністерство оборони Ірану підтвердило атаки безпілотних літальних апаратів на один із центр виробництва боєприпасів, який підпорядковується відомству.
- У понеділок, 30 січня, у МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментар Подоляка про атаку дронів на воєнний завод в країні.
- Напередодні Блінкен та Нетаньягу обговорили в Єрусалимі надання підтримки Україні та заходи протидії Ірану.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.86
Купівля 39.86Продаж 40.54
-
EUR
Купівля 42.53Продаж 43.5
- Актуальне
- Важливе