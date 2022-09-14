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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ

Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ

14 вересня, 2022 середа
08:10
війна з Росією поранений окупант

Армія РФ щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі й намагається їх компенсувати у різний спосіб. Наприклад, вербують "новобранців" серед ув'язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Зазначається, що військове керівництво продовжує пошук охочий воювати серед ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти з охочий не підписуються. 

Також триває набір, так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність. 

"Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка, місцеві так звані військкомати отримали завдання разом з "міліцією" до 19 серпня набрати 6 тис. осіб", - йдеться в повідомленні. 

У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів.

  • За минулу добу, 13 вересня, росіяни завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах. Проте ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.
  • У Чаплинському районі Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, кажуть у Генштабі.

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Росія
російська армія
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Військові новини
Вбиті росіяни
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