Росія намагається поповнити втрати у війні рецидивістами, наркоманами та алкоголіками, - Генштаб ЗСУ
Армія РФ щодня зазнає суттєвих втрат у живій силі й намагається їх компенсувати у різний спосіб. Наприклад, вербують "новобранців" серед ув'язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Зазначається, що військове керівництво продовжує пошук охочий воювати серед ув'язнених, зокрема в колоніях Тульської області. Вербувальники обіцяють засудженим зняття судимості в обмін на службу терміном 3 місяці, для рецидивістів або засуджених за особливо тяжкі злочини термін служби складатиме 6 місяців. Проте жодні контракти з охочий не підписуються.
Також триває набір, так званих резервістів до складу 3-го армійського корпусу. Серед вже набраного особового складу велика кількість людей, що мають наркотичну та алкогольну залежність.
"Про проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом свідчить факт проведення примусової мобілізації у місті Горлівка, місцеві так звані військкомати отримали завдання разом з "міліцією" до 19 серпня набрати 6 тис. осіб", - йдеться в повідомленні.
У місті триває розшук та затримання чоловіків, що в свою чергу викликає масове невдоволення місцевих жителів.
- За минулу добу, 13 вересня, росіяни завдали 3 ракетних, 33 авіаційних удари та здійснили 58 обстрілів із систем реактивної артилерії по українських об'єктах. Проте ЗСУ успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Майорськ, Одрадівка, Весела Долина, Водяне, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка.
- У Чаплинському районі Херсонської області російські окупанти розквартировуються у домівках місцевих жителів, кажуть у Генштабі.
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