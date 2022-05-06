Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський
Президент України вважає, що Росія не вірить у покарання за скоєні злочини на війні в нашій країні, адже розраховує на прощення через ядерну зброю
Про це інформує Українська правда з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського для фахівців Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
"Чому Росія все це робить? Тому що там думають: якщо для них і настане відповідальність за такі злочини, то хіба що через десятиліття.
Вони просто не вірять, що міжнародна спільнота здатна притягнути до відповідальності за воєнні злочини тих, хто має ядерну зброю", – вважає Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що РФ показала, що нехтує всіма міжнародними конвенціями, правом, захистом людини та недоторканності держкордонів. Окупанти вбиваючи, ґвалтуючи й катуючи українців, показали, що "вони ненавидять саме життя, все живе".
Зеленський наголосив, що між Росію та цивілізованими країнами є величезні відмінності в цінностях.
Тому західні партнери України мають об’єднатися, аби пришвидшити міжнародні розслідування та суди щодо покарання воєнних злочинців РФ. Також президент визнав, що правосуддя в міжнародному праві зазвичай не відбувається швидко.
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