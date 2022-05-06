Росія не боїться покарання за воєнні злочини, бо сподівається на так званий імунітет через володіння ядерною зброєю – Зеленський

Про це інформує Українська правда з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського для фахівців Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.

"Чому Росія все це робить? Тому що там думають: якщо для них і настане відповідальність за такі злочини, то хіба що через десятиліття.

Вони просто не вірять, що міжнародна спільнота здатна притягнути до відповідальності за воєнні злочини тих, хто має ядерну зброю", – вважає Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що РФ показала, що нехтує всіма міжнародними конвенціями, правом, захистом людини та недоторканності держкордонів. Окупанти вбиваючи, ґвалтуючи й катуючи українців, показали, що "вони ненавидять саме життя, все живе".

Зеленський наголосив, що між Росію та цивілізованими країнами є величезні відмінності в цінностях.

Тому західні партнери України мають об’єднатися, аби пришвидшити міжнародні розслідування та суди щодо покарання воєнних злочинців РФ. Також президент визнав, що правосуддя в міжнародному праві зазвичай не відбувається швидко.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині загарбники облаштували катівню у приміщенні поліції, де піддають тортурам мирних жителів.

Факт знущання над місцевини підтвердив і голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Росія порушує Женевську конвенцію й намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених.

З 20 квітня у Тростянці Сумської області працівниками Державного бюро розслідувань задокументовано щонайменше 20 випадків катування місцевого населення російськими окупантами.

Російські окупанти, окрім терору населення на тимчасово захоплених територіях Луганської області, почали блокувати соціальні мережі та українські сайти.

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