Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у твіттері.

За даними розвідки, Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів, однак довіру до багатьох видів її зброї підірвано.

"Військово-промисловий потенціал Росії зараз переживає значні труднощі, а довіру до багатьох систем зброї було підірвано через погану роботу російських військ у війні в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також британське міноборони інформує, що Росія наразі не зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини, оскільки ці машини потрібні їй самій.

"Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних сил Росії в Україні та посилення впливу західних санкцій", - пише міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б.

"Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, про яку раніше домовилися з російською державною компанією "Уралвагонзавод", - зазначили у розвідці.

Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відправить Україні ще три реактивних системи залпового вогню і ракети для них.

10 липня Бен Воллес заявив, що вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для ЗСУ.

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