Росія підірвала довіру до озброєння країни через його неефективність у війні з Україною, - британська розвідка
У міністерстві оборони Великої Британії вважають, що Росія підірвала довіру до озброєння країни через його неефективність у війні з Україною
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у твіттері.
За даними розвідки, Росія давно вважає оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів, однак довіру до багатьох видів її зброї підірвано.
"Військово-промисловий потенціал Росії зараз переживає значні труднощі, а довіру до багатьох систем зброї було підірвано через погану роботу російських військ у війні в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також британське міноборони інформує, що Росія наразі не зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини, оскільки ці машини потрібні їй самій.
"Росія навряд чи зможе виконати деякі експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних сил Росії в Україні та посилення впливу західних санкцій", - пише міноборони Великої Британії.
Повідомляється, що нещодавно Білорусь оприлюднила деталі нового вітчизняного модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б.
"Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації ОБТ, про яку раніше домовилися з російською державною компанією "Уралвагонзавод", - зазначили у розвідці.
- Раніше британська розвідка повідомляла, що Росія формує з найманців 3-й армійський корпус, який планує задіяти у війні проти України.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що відправить Україні ще три реактивних системи залпового вогню і ракети для них.
- 10 липня Бен Воллес заявив, що вважає військові об'єкти в Криму законною ціллю для ЗСУ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.84
Купівля 38.84Продаж 39.73
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе