Росія підтвердила, що міський голова Херсона Колихаєв знаходиться у полоні

Про це "Суспільному" повідомив син Колихаєва Святослав.

За його словами, статус підтвердили 13 вересня 2023 року. Нараз міськголова знаходиться на території РФ, стан здоров'я Колихаєва невідомий.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - пояснив Святослав.

Викрадення Ігоря Колихаєва

25 квітня окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради, а вже 26 квітня призначили там свою "міську владу". Колихаєв залишався у місті та працював дистанційно аж до 28 червня 2022 року, поки не був викрадений.

На наступний день поліція Херсонської області відкрила кримінальне провадження по факту викрадення військовими РФ Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва. З 7 липня 2022 року повноваження голови міської військової адміністрації тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова.

2 березня 2023 року Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації.