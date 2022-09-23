Росія почала активно застосовувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136

Отже, вже можна стверджувати, що росіяни почали використовувати дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 проти великих українських міст. Також є підтверджені факти використання цих дронів на лінії фронту. З відео, де іранський дрон пролітає над територією України, можна зробити висновки, що запуск відбувався з тимчасово окупованого Криму. Дальність польоту цих дронів з мису Тарханкут становить понад 180 км. З огляду на те, що удар цими дронами був завданий вдень, можна зробити висновок, що головною ціллю для росіян було залякати цивільне населення. За попередньою інформацією, було запущено 3 дрони. Два із них влучили в ціль, а один був збитий українськими силами протиповітряної оборони. Shahed-136 є баражуючим боєприпасом. Він призначений для ураження цілей на значній відстані. Іранці заявляли про максимальну відстань польоту у 2500 кілометрів. Однак через велику вагу, ймовірно, що максимальна дальність польоту складає вдвічі менше. Сам безпілотник важить понад 200 кг, вага бойової частини становить 125 кг. Запускається дрон з пускової системи, яка має кілька секцій для запуску. Для наведення на ціль використовується система супутникової навігації. Для боротьби з іранськими безпілотниками використовувати ЗРК не зовсім раціонально. Оскільки Shahed-136 проводить політ на низькій висоті, тому найкраще використовувати проти нього зенітні гармати. До того ж незначна швидкість цього безпілотника, а саме понад 120 км/год, дозволяє використовувати по ньому стрілецьку зброю. Проте найбільш ефективною протидією цим безпілотникам є антидронові системи. Тому, вважаю, що зараз відбувається накопичення інформації для того, щоб знайти найбільш ефективний спосіб знищення іранських дронів.

Іранські безпілотники (ілюстративне фото)

В США обговорюють передачу Україні ударних безпілотників Gray Eagle

Україна використовує середні зразки ударних безпілотників. Зокрема, турецькі Bayraktar TB2, польські Warmate та американські Fenix Ghost. Зараз в США ведуться дискусії щодо передачі Україні більш потужних безпілотних комплексів Gray Eagle. Це ударні комплекси, які можуть використовувати ракети Hellfire. На сьогодні 14 конгресменів звернулись до міністра оборони США для того, щоб пришвидшити передачу Україні цих безпілотників. Проте в американців є побоювання, що такий комплекс може потрапити в руки росіян. Однак ми чудово знаємо, як за допомогою ракет Harm ми знищуємо ворожі системи ППО, тому варіант з передачею таких безпілотників Україні стає все реалістичнішим.



Американський ударний безпілотник MQ-1C Gray Eagle.

Мобілізація у РФ кардинально не вплине на хід бойових дій

Темпи часткової мобілізації в Росії є такими, що повністю ігноруються всі обіцянки російської влади не брати до війська всіх підряд. Оскільки, судячи з інформації у російських соціальних мережах, мобілізовують навіть людей без військового досвіду. Оголошена мобілізація в Росії може частково розв'язати проблему з особовим складом, проте проблеми командування, логістики та управління нікуди не зникнуть. Також цілком ймовірно, що демобілізовані строковики будуть відразу мобілізовані для участі у війні проти України.