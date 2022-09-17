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Україна досягла прогресу в переговорах зі США про постачання літаків F-16, систем ППО Patriot та БПЛА Gray Eagle, - Politico

17 вересня, 2022 субота
08:59
війна з Росією американські системи ППО Patriot

Україна досягла прогресу у переговорах зі США про постачання літаків F-16, систем ППО Patriot та БПЛА Gray Eagle

Про це повідомляє Politico 

Американське видання зазначає, що Україна останнім часом перестала публічно вимагати у США системи протиповітряної оборони Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Gray Eagle, проте переговори з цього приводу не припинилися.

"За лаштунками не припиняється пошук зброї, яка могла б переламати хід війни. В останні тижні відбувся перехід від гучних закликів до постачання систем протиповітряної оборони та винищувачів до тихіших переговорів", - інформують джерела Politico. 

За їхніми даними, обговорення питання про Patriot, перебуває на ранній стадії в міноборони США, і остаточне рішення ухвалюватиме президент Джо Байден.

"Але той факт, що офіційні особи говорять про таку можливість, є серйозним зрушенням порівняно з весною цього року, коли вони відкинули цю ідею", - пише Politico.

Зазначається, що однією з перешкод для позитивного рішення щодо Patriot є відносний брак цих систем ППО, оскільки вони задіяні в країнах-союзниках США в Європі, на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні.

Водночас Politico звертає увагу, що Пентагон уклав контракт на $182 млн із Raytheon Technologies на виробництво пересувного зенітного ракетного комплексу NASAMS. Перші дві системи буде поставлено протягом наступних двох місяців.

"Якщо план буде реалізовано, цілком імовірно, що США підпишуть контракт із Raytheon на створення додаткових систем для Києва, замість того, щоб передавати батареї Patriot із запасів США", - стверджують джерела. 

Щодо F-16, то на них зростає попит, оскільки все більше східноєвропейських країн відмовляються від своїх старих літаків, сподіваючись на постачання нових. Крім того, винищувачів потребує й Тайвань. 

Що стосується постачання Gray Eagle, то переговори також продовжуються. Тут головною перепоною є те, що США побоюються потенційної втрати технологій, що застосовуються в безпілотниках, якщо вони будуть збиті росіянами. 

Видання констатує, що Patriot, F-16 та Gray Eagle наразі не увійшли до списку зброї, яку Україна запросила у США на 2023 рік.

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ППО
Пентагон
Тайвань
безпілотник
США
F-16
Військові новини
зброя для України
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