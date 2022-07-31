Росія погодилась допустити фахівців ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці

Про це повідомляє telegram-канал міноборони РФ.

"Російська Федерація на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвело до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у заяві країни-агресора.

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