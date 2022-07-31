Росія погодилась допустити фахівців ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці
Міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці, Донецької області
Про це повідомляє telegram-канал міноборони РФ.
"Російська Федерація на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвело до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста", - йдеться у заяві країни-агресора.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.
- Головне управління розвідки МО України повідомляло, що теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина.
- Червоний Хрест намагається потрапити на місце теракту в Оленівці.
- 30 липня посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці.
- Також правозахисник Лисянський зазначив, що за два дні до трагедії росіяни етапували з Оленівки тих, кого не хотіли вбити.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці.
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