Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми оцінюємо військовий потенціал НАТО та Росії, то зменшення потужності російської армії є таким, що можна припускати, що бойові дії між Альянсом та РФ закінчилися б за пару місяців, враховуючи те, що елітні частини російської армії були перемелені у перші місяці українськими силами, які практично не мали на той момент якогось ультрасучасного західного озброєння. Тому, Росія просто "продає" своїм виборцям той факт, що вони воюють з НАТО, тобто вона фактично готує їх до поразки, говорячи, що таке може статися", - пояснив політолог.

Євген Магда додав, що у РФ також повинні готуватися і до суду над основними російськими воєнними злочинцями.

"Україна у цій ситуації повинна підготувати власні ідеї щодо демонтажу Російської Федерації як країни-агресорки. З рештою, чому ми не можемо наполягати, щоб народи РФ могли реалізувати право нації на самовизначення? Це стосується народів і Північного Кавказу, і татар, і башкир – вони цілком до цього готові. Я думаю, у тій самій Республіці Саха (Якутія) місцеві еліти готові експортувати діаманти без федерального центру. Просто їм треба створити відповідні умови військовою поразкою путінського режиму, самі вони цього зробити не можуть, а ми маємо говорити, як це здійснити, щоб добитися відповідних рішень", - сказав Магда.

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