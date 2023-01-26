Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наводять слова прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що "постачання Заходом танків "Абрамс" та "Леопард" є повним провалом з погляду технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть українським військам".

В ISW додають, що деякі російські воїнкори, ймовірно, намагалися заспокоїти свою внутрішню аудиторію, заявляючи, що техніка, що постачається Україні, не несе серйозної загрози і що більш серйозну загрозу становлять інші системи, передані раніше. Йдеться, зокрема, про систему РСЗВ HIMARS.

Кремль і російські блогери раніше оцінювали постачання Заходом оборонних ракетних комплексів Patriot як серйозну ескалацію між Росією та Заходом.

"Той факт, що Кремль та російські блогери не оцінювали передачу бронетехніки, яка справді могла б допомогти українським контрнаступальним операціям, як ескалацію, говорить про те, що Кремль та російський інформаційний простір продовжують обирати, які системи розглядати як ескалацію", - вважають в Інституті.

Кремль і російські пропагандисти, схоже, більше стурбовані тим, щоб заспокоїти потенційні побоювання щодо впливу зобов’язань Заходу щодо постачання Україні танків, ніж підживленням наративу ескалації між РФ та Заходом, додають експерти.

Раніше стало відомо, що Польща готова надати Україні 14 танків Leopard. Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що його країна готова брати участь у поставках танків для України.

Також Іспанія змінила своє рішення щодо передачі Україні важкого озброєння для протидії російській агресії. Нині Мадрид може відправити для ЗСУ танки Leopard.

Вже 25 січня стало відомо, що Україна отримає 14 танків Leopard 2 від Бундесверу, також Німеччина дозволила країнам-партнерам надавати українським захисникам німецькі танки з власних запасів.

Цього ж дня Джо Байден офіційного анонсував постачання 31 танка американського виробництва M1 Abrams, а також іншого обладнання в Україну.

Також Байден повідомив, що США разом із союзниками нададуть Україні 3 тис. артилерійських систем, боєприпаси й системи ППО, а 300 одиниць бронетехніки вже прямують до України

Своєю чергою лідери США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії 25 січня домовилися продовжувати військову підтримку України "в тісній євроатлантичній координації".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb