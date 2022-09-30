Росія різко змінила корабельне угруповання, що маневрує біля кримського узбережжя

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 "Калібри", - пишуть в ОК "Південь".

О 18:30 ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.

29 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст.

На південному фронті українська ППО ліквідувала 5 іранських дронів-камікадзе і 2 штурмовики Су-25 за добу, 29 вересня.

У четвер, 29 вересня, у районі села Осокорівка виявлено ворожу диверсійно-розвідувальну групу до 6 осіб.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу 276 вогневих завдань на південному фронті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb