Росія різко змінила корабельне угруповання, що маневрує біля кримського узбережжя
Російський агресор за вечір, 29 вересня, збільшив корабельне угруповання у Чорному морі з 8 до 13 одиниць
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 "Калібри", - пишуть в ОК "Південь".
О 18:30 ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.
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