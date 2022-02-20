Росія розмістила у Білорусі ядерну зброю, - Белсат

На цю тему канал випустив окрему програму, що так і називається "Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі", передає Еспресо.TV.



Як вважає журналіст "Белсату", редактор присвяченої міжнародній тематиці програми "ПроСвіт" Сергій Пеляса, для президента РФ Володимира Путіна має бути певний "виграш" від нинішніх навчань у Білорусі.



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"Це розміщення - а, точніше, залишити тепер якусь частину, а потім підкинути ще - тактичної ядерної зброї у Білорусі. Це те, що він (Путін - ред.) може виграти.



Ми ж знаємо, що і Лукашенко говорить про "Іскандери", про те, що він хотів би їх отримати. І на полігоні в Осипровичах він сказав, що хотів би "залишити" "Іскандери", тобто він визнав, що вони є. Тобто не ввести, а залишити ті, що вже є", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, Путін та Лукашенко вирішили продовжити спільні військові навчання у Білорусі після 20 лютого.

Окрім того, на думку Пеляси, про намір Кремля залишити ядерну зброю у Білорусі свідчить й та відповідь, яку РФ надала Заходу щодо безпекових питань."Там йде мова про дуже цікавий момент - про те щоб американці вивели свою ядерну зброю з Європи... Американці, звичайно ж, не виведуть свою ядерну зброю з Європи. А що Росія зробить у відповідь? Вона розмістить свою ядерну зброю у Білорусі", - пояснив Сергій Пеляса."Для цього робиться референдум 27 лютого. І це буде оформлено чисто. Тобто на папері", - підсумував журналіст.