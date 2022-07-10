Росія руками білорусів не атакуватиме НАТО, адже режим Путіна впаде після поразки Білорусі, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що країна-агресорка Російська Федерація не атакуватиме НАТО руками білорусів, адже режим Володимира Путіна впаде після поразки Білорусі
Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".
"Якщо уявити, що білоруська армія наступає на Сувалкський коридор, а її потім звідти вибивають. З точки зору Росії це агресія проти Білорусі. І виникає питання: чи захищатиме РФ Білорусь? Якщо ні, то всі ці режими посиплються як доміно", - зазначив Портников.
Журналіст додав, що в разі відсутності реакції з боку РФ, диктаторські режими дуже швидко падатимуть.
"Уявіть собі, коли війська Литви і Польщі звільнять Мінськ від окупаційного режиму, а росіяни просто кажуть, що вони занепокоєні. Це все нереально. Уявити собі, що Росія в нинішній ситуації наважиться на відкритий конфлікт із Заходом, важко", - зауважив Віталій Портников.
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