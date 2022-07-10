Публіцист поділився деталями в програмі "Суботній Політклуб" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо уявити, що білоруська армія наступає на Сувалкський коридор, а її потім звідти вибивають. З точки зору Росії це агресія проти Білорусі. І виникає питання: чи захищатиме РФ Білорусь? Якщо ні, то всі ці режими посиплються як доміно", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що в разі відсутності реакції з боку РФ, диктаторські режими дуже швидко падатимуть.

"Уявіть собі, коли війська Литви і Польщі звільнять Мінськ від окупаційного режиму, а росіяни просто кажуть, що вони занепокоєні. Це все нереально. Уявити собі, що Росія в нинішній ситуації наважиться на відкритий конфлікт із Заходом, важко", - зауважив Віталій Портников.

17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень

21 червня Литва роз'яснила Росії мотиви обмеження транзиту у Калінінградську область, а в ЄС назвали звинувачення Росією Литви "брехнею та чистою пропагандою"

25 червня Лукашенко на зустрічі з Путіним сказав, що обмеження Литвою транзиту до Калінінграда є "схожим на оголошення війни"

6 липня Білорусь пригрозила відповісти на "провокації" Заходу, визначивши територія Польщі першочерговим об'єктом удару.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb