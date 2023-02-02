Росія скликає Радбез ООН на 8 лютого 

Про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський в telegram.

Він зазначив, що 6 лютого країни Заходу хочуть провести зустріч із гуманітарними аспектами в Україні, а на 24 лютого запросили засідання РБ з нагоди річниці початку вторгнення, тож Росія "в боргу не залишиться".

"Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах нарощування постачання західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - написав Полянський.

Він додав, що 23 лютого заплановано засідання Ради безпеки щодо відносин ООН-ЄС, яке "явно не омине Україну".

Раніше стало відомо, що Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати, присвячені річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

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