Росія скликає Радбез ООН на 8 лютого
Російська Федерація скликає засідання Ради безпеки ООН на 8 лютого, аби пред’явити нові звинувачення через постачання західного озброєння Україні
Про це заявив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський в telegram.
Він зазначив, що 6 лютого країни Заходу хочуть провести зустріч із гуманітарними аспектами в Україні, а на 24 лютого запросили засідання РБ з нагоди річниці початку вторгнення, тож Росія "в боргу не залишиться".
"Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах нарощування постачання західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - написав Полянський.
Він додав, що 23 лютого заплановано засідання Ради безпеки щодо відносин ООН-ЄС, яке "явно не омине Україну".
- Раніше стало відомо, що Рада безпеки ООН проведе 24 лютого дебати, присвячені річниці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.
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