Росія у війні проти України втратила понад 80 тисяч військових, - міністр оборони Великої Британії Воллес

Про це він сказав в інтервʼю газеті Evening Standard.

"Ми погоджуємося, що російські втрати - якщо обʼєднати загибель, поранення та дезертирство - це понад 80 тисяч людей з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців проти 15 тисяч осіб, яких вони втратили за десять років в Афганістані", - зазначив Бен Воллес.

Міністр оборони Великої Британії додав, що Росія зараз перебуває в "дуже крихкому становищі". За його словами, прогрес РФ можна виміряти "в метрах на тиждень, а не в милях".

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Україна повернути території, які окупувала Росія, Воллес зазначив, що Україна йде до цього.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого до 22 серпня Росія втратила близько 45,4 тис. військових, 1919 танків і 4230 броньованих машин, 234 літаки, 198 гелікоптери й 815 дронів.

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