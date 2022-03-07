Росія уже залучила у війні з Україною 95% свого наступального потенціалу, - Пентагон

Про це, як повідомляє ВВС Росія, розповів на правах анонімності високопоставлений функціонер Пентагону, інформує Еспресо.TV

Істотного просування російських військ за попередню добу у Пентагоні не помітили. 64-кілометрова колона під Києвом, як і раніше, стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в болоті і швидше за все спалила все пальне).

Ще кілька спостережень із Пентагону:

Висадки морського десанту в районі Одеси поки що не має і ознак, того, що вона невдовзі почнеться теж немає.

Російські ВКС, як і раніше, не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки та вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах та засобах ППО.

Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних та термобаричних боєприпасів.

Не може підтвердити також мобілізацію резервістів у Росії.

Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.

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