Росія уже залучила у війні з Україною 95% свого наступального потенціалу, - Пентагон
За оцінкою американського військового відомства, Росія задіяла 95% сил та коштів, зосереджених біля кордонів України до початку вторгнення (попередня оцінка, два дні тому - 92%).
Про це, як повідомляє ВВС Росія, розповів на правах анонімності високопоставлений функціонер Пентагону, інформує Еспресо.TV
Істотного просування російських військ за попередню добу у Пентагоні не помітили. 64-кілометрова колона під Києвом, як і раніше, стоїть на місці (зовнішні спостерігачі припускають, що вона загрузла в болоті і швидше за все спалила все пальне).
Ще кілька спостережень із Пентагону:
- Висадки морського десанту в районі Одеси поки що не має і ознак, того, що вона невдовзі почнеться теж немає.
- Російські ВКС, як і раніше, не контролюють повітряний простір над Україною. Українські бойові літаки та вертольоти літають, ППО діє. При цьому обидві сторони зазнали втрат у бойових літаках, вертольотах та засобах ППО.
- Пентагон не може підтвердити факти застосування Росією касетних та термобаричних боєприпасів.
- Не може підтвердити також мобілізацію резервістів у Росії.
- Не може підтвердити факт скидання російською авіацією 500-кілограмової бомби на Чернігів.
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