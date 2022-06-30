Росія відкликає посла через коментарі міноборони Великої Британії щодо ядерної зброї

Про це пише Reuters.

У російському МЗС заявили, що викликали викликало посла Великої Британії Дебору Броннерт і висловили їй докір у зв'язку з "відверто хамськими заявами британського керівництва щодо Росії, її лідера та офіційних представників влади, а також російського народу".

Видання повідомляє, що Броннерт вручили меморандум про те, що "образлива риторика з боку представників влади Великої Британії є неприйнятною. У ввічливому суспільстві заведено вибачатися за такі заяви".

Росія повідомила їй, що заперечує проти британських заяв, які містять "навмисно неправдиву інформацію", зокрема про ймовірні російські "погрози застосувати ядерну зброю".

У МЗС Росії не повідомили про які саме заяви йдеться, але Reuters зазначає, що британський міністр оборони Бен Воллес дав радіоінтерв'ю цього тижня і сказав, що у російського президента Володимира Путіна "синдром маленької людини", а речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова "схожа на комедію - вона щотижня робить свою заяву, погрожуючи ядерними ударами по містах ".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російського лідера "прикладом токсичної маскулінності" і припустив, що якби Путін був жінкою, то не розв'язав би війни в Україні.

Володимир Путін, коментуючи заяву британського прем’єра Бориса Джонсона, сказав, що рішення Тетчер, як він вважає, було продиктовано "імперськими амбіціями" та "підтвердженням імперського статусу". Великої Британії.

Пізніше речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що деякі коментарі Джонсона були "жахливими".

26 червня лідери країн "Великої сімки" потролили президента РФ Володимира Путіна, згадавши його фотосесію на коні з голим торсом.

29 червня Джонсон прокоментував можливість появи Путіна на G20 та заявив, що буде "дуже здивований", якщо той зʼявиться на саміті Великої двадцятки.

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