Про це повідомили в ОК "Південь".

"Увага! Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Готовність до пуску 16 "калібрів". Зараз оголошено ракетну небезпеку по Півдню України. Зафіксовано активність стратегічної авіації. Не нехтуйте власною безпекою!" - йдеться в повідомленні.

Згодом спікер ОК "Південь" уточнив, що росіяни також вивели і підводний ракетоносій.

"Рашисти додатково вивели в Чорне море підводний ракетоносій. Сумарний залп "калібрів" збільшено до 20", - написав він.

Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед". Також українська ППО збила 5 російських БПЛА, які намагались вдарити по Дніпропетровській області.

Вже вночі 29 грудня росіяни атакували два села біля Запоріжжя.

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