Росія вивела у Чорне море кілька ракетоносіїв з 20 "калібрами", - ОК "Південь"
Війська РФ вивели у Чорне море два надводних та один підводний ракетоносії. Українців попередили про ракетну небезпеку
Про це повідомили в ОК "Південь".
"Увага! Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі 2 надводних ракетоносії. Готовність до пуску 16 "калібрів". Зараз оголошено ракетну небезпеку по Півдню України. Зафіксовано активність стратегічної авіації. Не нехтуйте власною безпекою!" - йдеться в повідомленні.
Згодом спікер ОК "Південь" уточнив, що росіяни також вивели і підводний ракетоносій.
"Рашисти додатково вивели в Чорне море підводний ракетоносій. Сумарний залп "калібрів" збільшено до 20", - написав він.
- Ввечері 28 грудня російський агресор вдарив по Харкову дроном-камікадзе "шахед". Також українська ППО збила 5 російських БПЛА, які намагались вдарити по Дніпропетровській області.
- Вже вночі 29 грудня росіяни атакували два села біля Запоріжжя.
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