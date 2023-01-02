На мою думку, це може означати визнання росіянами контрпродуктивності їхніх обстрілів об'єктів української енергетичної інфраструктури. Тобто, масованих обстрілів у новому році вже може і не бути, або їх буде зведено до мінімуму. Ну, щоб прямо не визнавати своєї невдачі.

Читайте також: Чому громадянська війна в Росії неминуча

Констатуємо ще одну стратегічну поразку Кремля на психологічному фронті. Вони витратили понад 500 дуже дорогих ракет на обстріл наших невійськових об'єктів — трансформаторів та електропідстанцій. Як ми зараз бачимо, це відновлюваний ресурс, не так швидко, але відновлюваний

Читайте також: Ніяких "русских" богатирів не існує

Річ у тому, що головної мети цього воєнного злочину проти цивільних — психологічного перелому у війні так і не настало, та й не могло настати. Ефект виявився протилежним. Цивільні люди України тільки ще раз додатково переконалися в тому, яку насправді екзистенційну загрозу становить для нас Російська Федерація. І воля до спротиву агресорам лише зміцніла.

Тому констатуємо ще одну стратегічну поразку Кремля на психологічному фронті. Вони витратили понад 500 дуже дорогих ракет на обстріл наших невійськових об'єктів — трансформаторів та електропідстанцій. Як ми зараз бачимо, це відновлюваний ресурс, не так швидко, але відновлюваний.

А от ракети на Московщині — дуже слабко відновлюваний ресурс, дуже... І "Калібри" майже не пролазять крізь нашу ППО.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.