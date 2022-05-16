Росія всі вихідні щільно обстрілювала Гірську громаду на Луганщині, загинула людина, 9 поранено
Загарбники продовжують накривати щільним вогнем Гірську громаду на Луганщині, за вихідні через обстріли загинула людина, ще 9 поранено
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм..
"Орки щодня штурмують села та містечка Гірської громади. росіяни намагаються прорватися в Тошківці, Катеринівці та Золотому. Вся громада потерпає від артилерійських обстрілів. Масові руйнації житлового сектору, комунікації відсутні", – написав він.
За його даними, за вихідні внаслідок обстрілів загинула одна людина, дев’ятеро поранено. Поранених вдаося евакуювати, вони отримали медичну допомогу.
"Сьогодні також вивезли сімох людей, з них двоє з пораненнями. Завтра евакуація має продовжитися", – пообіцяв Гайдай.
Він наголосив, що бої тривають, відтак, ті, хто залишився, мають перебувати в укриттях.
- Нагадаємо, російські війська намагалися прорватися через кордон на території Сумської області.
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