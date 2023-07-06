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Росія втрачає на фронті перевагу у важкому озброєнні, - Bloomberg

6 липня, 2023 четвер
10:28
Війна з Росією Російська військова техніка: варіанти

Нові дані про військову допомогу Україні свідчать про значну зміну балансу важких озброєнь на полях битви країни після більш ніж 16 місяців війни

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що в оновленій базі даних Ukraine Support Tracker, яку веде німецький Кільський інститут світової економіки, повідомляється, що сторони, які допомагають Києву, поставили 471 новий танк з початку війни, а 286 ще не надійшли, навіть попри те, що кількість нових обіцянок сповільнилася.

З огляду на підрахунки втраченої або захопленої техніки, які на основі відкритих джерел провела розвідувальна група Oryx, ці дані свідчать про зростання українського танкового парку з початку вторгнення, тоді як російський зменшився вдвічі.

Розрив також скоротився щодо артилерії та реактивних систем залпового вогню, хоча й значно менше.  

Дані про танки, зокрема, збігаються з даними, наданими начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.

"Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Минулого року вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, попри те, що в кращому разі може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2500 танків, однак в кращому разі може виробляти 200 танків на рік", - заявив Радакін комітету з оборони парламенту.

Що відомо про роботу HIMARS в Україні

HIMARS (M142 High Mobility Artillery Rocket System) - це ракетна установка, розміщена на п'ятитонній вантажівці, яка може швидко запустити шість керованих ракет. Ракети, поставлені в Україну, мають дальність до 80 км, що більше ніж удвічі перевищує дальність гаубиць, які США раніше передавали Україні.

23 червня 2022 року перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули в Україну. Вони відіграли вирішальну роль в ході підготовки та проведення успішних операцій проти російської армії.

За даними американської армії, до середини серпня 2022 року Україна знищила понад 100 високоцінних російських цілей за допомогою HIMARS.

27 червня 2023 року США оголосили новий пакет допомоги Україні $500 млн, куди, зокрема, увійшли боєприпаси для Patriot та HIMARS, а також бронетехніка.

4 липня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не втратили жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS, що передавали США.

Україна
Росія
Військові новини
допомога Україні
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