Росія задіяла майже 100% бойової потужності, яку стягнула до кордонів України, - Міноборони США

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова високопоставленого чиновника з оборони США.



Він також зазначив, що Росія запустила в Україну понад 625 ракет.



За словами чиновника, хоча повітряний простір над Україною все ще в суперечливому стані, за оцінками США, президент України Володимир Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння класу "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.



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