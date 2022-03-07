Росія задіяла майже 100% бойової потужності, яку стягнула до кордонів України, - Міноборони США
У Пентагоні заявили, що РФ використала майже 100% бойової потужності, яку стягнула до Білорусі та кордонів України напередодні вторгнення
Про це повідомляє CNN з посиланням на слова високопоставленого чиновника з оборони США.
Він також зазначив, що Росія запустила в Україну понад 625 ракет.
За словами чиновника, хоча повітряний простір над Україною все ще в суперечливому стані, за оцінками США, президент України Володимир Зеленський має в наявності "переважну більшість своїх літаків", а також озброєння класу "земля-повітря" для захисту українського повітряного простору.
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