Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ у вівторок, присвяченого російському ракетному терору проти України, повідомляє Укрінформ.

"Минулого тижня Сполучені Штати поділилися з міжнародним співтовариством інформацією з попередженням, що Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти. Росія саме так і зробила. Ми вважаємо, що Росія може здійснити атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі. За нашою інформацією, Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів", - заявила Брукер.

Американська сторона вважає, що це – "скоординовані зусилля Росії, щоб виправдати будь-які атаки на цивільні судна в Чорному морі, а потім звинуватити в них Україну".

"Засуджуючи Росію за бомбардування українських портових міст та експортної інфраструктури, ми повинні залишатися пильними щодо того, як Росія намагається розширити конфлікт та продовжувати звинувачувати інших у своїх недобросовісних діях", - заявила Брукер.

У своєму виступі представниця США засудила атаки Росії на українські порти та інфраструктуру експорту зерна, що вона здійснює після виходу з важливої для продовольчої безпеки світу Чорноморської зернової ініціативи.

Також Брукер засудила ракетний обстріл центру Одеси та пошкодження щонайменше 29 історичних пам'яток, включаючи Спасо-Преображенський собор Української православної церкви, "яка канонічно підпорядкована Московському патріархату – тій самій церкві, яку Росія нібито захищає".

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.

25 липня ГУР оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували для перешкоджання експорту зерна з України, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди".

Цього ж дня у Держдепі США на тлі обстрілів Одеси та дунайської інфраструктури заявили, що РФ готує операцію під чужим прапором у Чорному морі на кораблі у міжнародних водах.