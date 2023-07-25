Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ГУР перехопило доповідь керівництву РФ про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

ГУР перехопило доповідь керівництву РФ про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

25 липня, 2023 вiвторок
12:08
Війна з Росією зерно, зернова угода

Головне управління розвідки оприлюднило доповідь керівництву РФ, де вказані технології, які використовували росіяни для перешкоджання експорту українського зерна, що свідчить про цілеспрямований зрив "зернової угоди"

Про це повідомляє ГУР.

У розвідці розповіли, що вище воєнно-політичне керівництво Росії отримало закриту підсумкову доповідь "про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи", у тексті якої вказані технології, що використовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернової угоди" і в підсумку призвели до остаточного розриву домовленостей.

У доповіді зазначається, що так званий спільний координаційний центр головним завданням бачив максимальне зменшення об’єму експортованого Україною зерна. Вказано, що одним з елементів стримування "безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів" була "якісна перевірка суден". 

"За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі ("зерновій угоді", - ред.) для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", - підсумовують у доповіді. 

У документі йдеться про те, що зрив "зернової угоди" було розбито на кілька етапів. 

"На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ ("зерновій угоді", - ред.) з 29.10.22 по 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів", - йдеться у повідомленні. 

Через це Україна не змогла експортувати близько 20 млн тонн вантажів. Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тонн припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023)".

Увагу також закцентували на зриві постачань зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

У підсумку автори доповіді інформують, що "накопичений архів знань" буде застосовуватись і надалі "при вирішенні подібних задач".

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - підсумували в українській розвідці. 

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі. 

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії. 

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України. 

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює. 

Україна
Росія
зерно
експорт зерна
ГУР
Читайте також:
24 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
Дмитро Медведєв
24 липня, 2023 понедiлок
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
Онуфрій
23 липня, 2023 неділя
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.65
    Купівля 36.65
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.7
    Продаж 41.72
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
12:24
В Україні придбали найбільшу партію реанімобілів за внески донорів та партнерів UNITED24
12:12
Російський корабель - ілюстроване фото
РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі
12:10
Президент України змінив склад Ставки. Деталі
12:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Лукашенко боїться "Вагнера"
11:55
Володимир Зеленський
Україна потребує термінового посилення ППО: Зеленський обговорив з прем’єром Британії щоденні обстріли Одеси та портів
11:49
СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА, який співпрацював з окупантами
Пішов на співпрацю з окупантами: СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА
11:41
Оновлено
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту: один загинув, двоє травмовані
11:35
Путін
Путіна заздалегідь попередили про заколот Пригожина, проте він виявився "паралізованим" та не зміг діяти рішуче, - WP
11:35
Ексклюзив
Євген Дикий
Протягом місяця ЗСУ прогризуть лінію оборони противника на півдні, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
11:35
гелікоптер Ка-52
Морські піхотинці знищили російський гелікоптер Ка-52
11:22
сигарети, табак
Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки на сигарети та алкоголь
11:08
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу полетів до КНДР домовлятися "про посилення військової співпраці"
11:02
Огляд
міжнародний огляд
Путін виявився паралізований під час заколоту, Росія змушує світ померти від голоду. Акценти світових ЗМІ 25 липня
10:50
Білий дім
"Це війна, яку розпочала Росія.": у Білому домі прокоментували атаку дронів на Москву
10:44
Румунія
Румунія приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України
10:41
Ексклюзив
Сергій Згурець
Виявилось, що жодна стратегія Росії щодо захисту своєї столиці не працює, - Згурець
10:38
БПЛА Sirko, дрон Sirko
В Україні запустили в серійне виробництво власний БПЛА Sirko
10:24
обстріл Одеси
Росіяни протягом доби атакували 13 областей України: 3 загиблих, 15 поранених. Ситуація по регіонах
10:18
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 25 липня: євро трохи впав у ціні
10:02
OPINION
Сергій Висоцький
Чому над США останні роки висить "українське прокляття"?
09:59
Нафта
Ціни на нафту Brent зросли до $82,95 за барель
09:47
Євген Мураєв
Екснардепу Мураєву повідомили про підозру в державній зраді
09:36
Ексклюзив
Карта бойових дій_1107
ЗСУ намагаються прорвати ворожу оборону на лінії Приютне - Старомайорське, щоб рухатися на південь, - військовослужбовець ЗСУ Войтко
09:28
ЗСУ війна фронт
Сили оборони вибили окупантів з позицій біля Андріївки на Донеччині, на напрямку Старомайорського - мали успіх
09:28
обстріл Одеси
Британська розвідка про атаки на Одесу: у РФ вважають, що Україна зберігає там військове озброєння
09:02
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака по Україні: на Житомирщині "шахеди" атакували об'єкт інфраструктури, на Черкащині - поцілили в ангар
08:37
Тайвань
Тайвань скасував частину щорічних військових навчань через підготовку до тайфуну
08:25
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Через сезон "бавовни" росіяни стали відчувати "снарядний голод" на лівобережжі Херсонщини, - Гуменюк
08:24
Оновлено
Удар РФ по Костянтинівці: двоє людей загинуло, поранено 7 дітей та дорослих
08:11
Інфографіка
втрати рф
Втрати Росії у війні перевищили 243 тис. солдатів, - Генштаб ЗСУ
08:07
OPINION
Віктор Трегубов
Про три варіанти для московського православ'я в Україні
07:52
Олексій Резніков
"Це нормальна тактика": Резніков заявив, що атаки на Крим та Кримський міст триватимуть і надалі
07:13
КНДР ракета
Пролетіли близько 400 км: КНДР знову запустила балістичні ракети у напрямку Східного моря
06:50
Місяць
Toyota і Mitsubishi співпрацюватимуть у розробці місяцеходів
06:42
TikTok
У TikTok нова функція - створення текстових публікацій
06:26
Spotify
Музичний сервіс Spotify підвищив вартість преміум-підписок, проте не в Україні
06:06
Арвідас Анушаускас
"Частина інформаційної війни": у міноборони Литви відреагували на слова Путіна про спільну з українцями бригаду і загрозу окупації заходу
06:05
Ентоні Блінкен
Зміцнення стратегічного партнерства та спільна підтримка України: Блінкен та очільник МЗС Румунії обговорили продовольчу безпеку
05:55
Артем Довбик (праворуч), Дніпро-1
"Дніпро-1" - "Панатінаїкос": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
05:45
порт "Усть-Дунайськ"
На Дунаї після атаки РФ на Одещину зупинились близько 30 суден, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV