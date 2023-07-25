Про це повідомляє ГУР.

У розвідці розповіли, що вище воєнно-політичне керівництво Росії отримало закриту підсумкову доповідь "про роботу російської частини спільного координаційного центру в ході реалізації Ініціативи", у тексті якої вказані технології, що використовувалися для перешкоджання реалізації роботи "зернової угоди" і в підсумку призвели до остаточного розриву домовленостей.

У доповіді зазначається, що так званий спільний координаційний центр головним завданням бачив максимальне зменшення об’єму експортованого Україною зерна. Вказано, що одним з елементів стримування "безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів" була "якісна перевірка суден".

"За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в Ініціативі ("зерновій угоді", - ред.) для 46 суден і обмежені в русі 303 судна на загальний строк 342 доби", - підсумовують у доповіді.

У документі йдеться про те, що зрив "зернової угоди" було розбито на кілька етапів.

"На першому, за ініціативи російського президента, було призупинено участь РФ в ЗУ ("зерновій угоді", - ред.) з 29.10.22 по 03.11.22. Згідно з документом, це призвело до падіння об’ємів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді. Наступний етап – заходи з обмеження допуску суден у порт Південний, зменшення кількості інспекційних команд (не більше двох), зупинки реєстрації зерновозів", - йдеться у повідомленні.

Через це Україна не змогла експортувати близько 20 млн тонн вантажів. Росіяни звітують, що "найменша кількість продовольства, що експортувалась з українських портів 7,8 млн тонн припала на третій етап Ініціативи (з 19 березня до 17 липня 2023)".

Увагу також закцентували на зриві постачань зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми: "Припинені спроби українців використати чорноморську ініціативу для продовження так званої програми "Зерно з України" із залученням суден, зафрахтованих за лінією Всесвітньої продовольчої програми. Реєстрація таких суден проходила тільки після представлення письмових зобов’язань про неучасть в подібних акціях".

У підсумку автори доповіді інформують, що "накопичений архів знань" буде застосовуватись і надалі "при вирішенні подібних задач".

"Документ свідчить, що всі дії по зриву "зернової угоди" – частина єдиного заздалегідь розробленого плану. А цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури лише черговий крок в його реалізації", - підсумували в українській розвідці.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.