Росія запустила фейк, начебто в Україні мобілізують вагітних

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"В Україні мобілізують вагітних, ба більше – для них розробили спеціальну форму", - пишуть російські Telegram-канали з посиланням на статті українських ЗМІ про нову форму для військовослужбовиць.

У Центрі пояснили, що насправді українські волонтери дійсно створюють жіночу військову форму, зокрема, і для вагітних. Проте це не означає, що вагітних жінок мобілізують.

"В Україні мобілізація жінок лише добровільна. За інформацією заступниці міністра оборони Маляр, у лавах ЗСУ служать 42 тисячі жінок, 5 тисяч з них – на передовій. Якщо жінка вагітніє під час служби, за 70 днів до пологів вона йде у декретну відпустку. Також вагітність є підставою для звільнення зі служби за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.