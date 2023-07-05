Росія запустила фейк, начебто в Україні мобілізують вагітних
Російські пропагандисти просувають наратив, що в Україні мобілізують вагітних
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"В Україні мобілізують вагітних, ба більше – для них розробили спеціальну форму", - пишуть російські Telegram-канали з посиланням на статті українських ЗМІ про нову форму для військовослужбовиць.
У Центрі пояснили, що насправді українські волонтери дійсно створюють жіночу військову форму, зокрема, і для вагітних. Проте це не означає, що вагітних жінок мобілізують.
"В Україні мобілізація жінок лише добровільна. За інформацією заступниці міністра оборони Маляр, у лавах ЗСУ служать 42 тисячі жінок, 5 тисяч з них – на передовій. Якщо жінка вагітніє під час служби, за 70 днів до пологів вона йде у декретну відпустку. Також вагітність є підставою для звільнення зі служби за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 4 липня.
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