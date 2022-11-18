Про це він розповів в етері Еспресо.



"Всі події, які сьогодні відбуваються у світі та Україні, і є нашим шансом, щоб стати поруч з Україною і дійти до перемоги над російськими терористами. Саме це ми й робимо, наші батальйони воюють проти окупантів РФ, також ми працюємо з чеченським суспільством, щоб одного прекрасного дня виступити. І ми готові сьогодні виступити, бо Росія зараз не така сильна як раніше, вона вже слабка. Крім того, закликаємо інших людей та народи, щоб робили як ми та виступили за свою незалежність та свободу. До того ж події у Росії, а саме мобілізація, що спрямована на війну, абсолютно не потрібна іншим народам", - зазначив син експрезидента Ічкерії.



Анзор Масхадов додав, що на російсько-українську війну відправляють бурятів, башкирів, дагестанців, чеченців та представників інших народів, яким не потрібно воювати, бо це не їхня війна.



"Ми працюємо в інформаційному полі у цьому напрямку і прояснюємо людям різних народів, що не треба туди лізти, бо йде не наша і не ваша війна, а це інтереси та особисті амбіції Путіна. Закликаємо людей, щоб вони стали поруч з Україною, яка веде священну війну на своїй рідній землі", - підкреслив Масхадов.

18 жовтня Верховна Рада України визнала Чеченську республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією

Анзор Масхадов, син експрезидента Республіки Ічкерія Аслана Масхадова, висловив вдячність за важливий крок ВРУ, яка визнала, що Росія окупувала Ічкерію

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