Росія завдала удару по підприємству у Херсоні. Є постраждалий
Ввечері суботи, 26 серпня, російські терористи обстріляли Херсон
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Армія РФ завдала удару по Херсону. Поцілили по одному з підприємств. Травми отримав 34-річний чоловік. Його доставлено до лікарні в стані середньої важкості", - пише ОВА.
Зараз медики надають постраждалому необхідну допомогу і проводять обстеження.
- У ніч на 26 серпня російські окупанти обстріляли селище Ольгівка Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинула літня жінка.
- Удень суботи, 26 серпня, російські окупанти обстріляли Херсон. Внаслідок ворожих атак отримали поранення дві місцеві жительки.
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