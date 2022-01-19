Росія заявила про виведення "миротворців" ОДКБ з Казахстану

Про це повідомляє російський Інтерфакс.



Так, останні чотири російські транспортні літаки з військовими силами ОДКБ на борту вилетіли з Нур-Султана і Алмати.



На цих літаках повернуться додому останні підрозділи та командування контингентом на чолі з генерал-полковником, командувачем ВДВ Росії Андрієм Сердюковим.

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