"До повної стабілізації ситуації": у РФ відповіли, скільки російські військові ОДКБ будуть у Казахстані
Міністр оброни РФ Сергій Шойгу заявив, що колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації ситуації у цій державі
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Виконання завдань Колективними миротворчими силами буде здійснюватися до повної стабілізації обстановки в республіці Казахстан, природно, за рішенням керівництва республіки Казахстан", - сказав він.
Шойгу додав, що миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони "важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів" у Казахстані.
За його словами, на розгортання "колективних миротворчих сил" знадобилося три доби. За цей час літаки Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад і техніку.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- У США заявили, що хочуть почути від влади Казахстану роз'яснення щодо запрошення до країни військ ОДКБ.
- МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
- 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня.
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