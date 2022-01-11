"До повної стабілізації ситуації": у РФ відповіли, скільки російські військові ОДКБ будуть у Казахстані

Про це повідомляє Інтерфакс.



"Виконання завдань Колективними миротворчими силами буде здійснюватися до повної стабілізації обстановки в республіці Казахстан, природно, за рішенням керівництва республіки Казахстан", - сказав він.



Шойгу додав, що миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони "важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів" у Казахстані.



За його словами, на розгортання "колективних миротворчих сил" знадобилося три доби. За цей час літаки Повітряно-космічних сил Росії перекинули особовий склад і техніку.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

У США заявили, що хочуть почути від влади Казахстану роз'яснення щодо запрошення до країни військ ОДКБ.

МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня.