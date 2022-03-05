Росія заявила, що відновлює наступальні дії після "режиму тиші"
Окупанти і не припиняла обстріли Волновахи та Маріуполя, де мали створити "коридори життя" для евакуації мирних мешканців.
Про відновлення бойових дій заявили у Міноборони Росії, повідомляє агентство ТАСС, інформує Еспресо.TV
Наступальні дії відновлено з 18.00 за Київським часом.
Як відомо, евакуація мирних жителів мала розпочатися об 11:00, однак з метою безпеки вона переноситься.
Російські окупанти відкрили вогонь по Волновасі та Маріуполю. Це унеможливлювало евакуацію мирного населення.
За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, російські окупанти порушили домовленості навіть при посередництві Червоного Хреста.
- Нагадаємо, режим тиші мав тривати з 11 до 18 години. В цей час планували вивезти мирних мешканців та відновити критичну інфраструктуру у Маріуполі та Волновасі. Проте ворог використовував його для просування своїх сил, а згодом почав обстріли, які зірвали процес.
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