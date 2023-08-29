Росія звинуватила Україну в атаці безпілотниками по Тульській області

Про це стало відомо з telegram-каналу міноборони РФ.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у публікації.

Також в російському відомстві додали, що безпілотні літальні апарати нібито були знищені черговими засобами ППО над територією Тульської області.

Вибухи в Росії

Однією з нещодавніх заяв є про те що начебто відбулася атака дронів на Москву у ніч на 22 серпня. Місцева влада повідомляє про чотири безпілотники, які збила ППО. Є пошкоджені будинки та авто.

У ніч на 26 серпня влада Москви знову повідомила про атаку безпілотником та роботу ППО, усі столичні аеропорти зупиняли роботу. У той же день губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі з "градів" селища Уразове, внаслідок чого нібито постраждали 6 людей.

Уранці 27 серпня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що нібито український дрон атакував місто і врізався у багатоповерховий будинок, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень. Пізніше ЗМІ написали, що в СБУ спростували це та повідомили, що контррозвідка атакувала військовий аеродром у Курську.

Згодом російська пропагандистка Маргарита Симоньян сказала, що біля її дому другий раз за тиждень впав безпілотник.

Також пізніше, 28 серпня, міністерство оборони Росії заявило про нібито атаку українських безпілотників літакового типу по об'єктах Брянської та Московської областей та їх збиття.