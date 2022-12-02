Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру області та вбиває мирних жителів", - написав голова ОВА.

Ворог гатив по житлових кварталах Херсона: є влучання в приватні та багатоквартирні будинки. Також під обстрілами опинилися населені пункти Херсонщини: Понятівка, Токарівка, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар'ївка, Янтарне, Іванівка, Микільське, Зеленівка, Музиківка та територія поблизу Степанівки.

У Бериславському районі росіяни обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку.

Ярослав Янушевич інформував про жертви серед місцевих мешканців: через атаки загинуло троє людей. Ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.

Нагадаємо, У селі Правдине Херсонського району правоохоронці виявили нове місце поховань після російської окупації. Шість тіл були зі зв'язаними руками та очима, відомо, що вони працювали на місцевому підприємстві.

За минулу добу, 1 грудня, війська РФ здійснили 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Також відомо про 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з РСЗВ населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

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