Росіяни атакують житловий фонд Херсонщини: за добу зафіксовано 42 обстріли, 3 людей загинули
За добу 1 грудня в окупанти 42 рази обстріляли Херсонщину, уражено житлові будинки. Відомо про трьох загиблих та семеро поранених цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру області та вбиває мирних жителів", - написав голова ОВА.
Ворог гатив по житлових кварталах Херсона: є влучання в приватні та багатоквартирні будинки. Також під обстрілами опинилися населені пункти Херсонщини: Понятівка, Токарівка, Інгулець, Молодіжне, Дніпровське, Дар'ївка, Янтарне, Іванівка, Микільське, Зеленівка, Музиківка та територія поблизу Степанівки.
У Бериславському районі росіяни обстріляли Новоолександрівку, Золоту Балку, Республіканець, Українку, Гаврилівку та Качкарівку.
Ярослав Янушевич інформував про жертви серед місцевих мешканців: через атаки загинуло троє людей. Ще семеро отримали поранення різного ступеня важкості.
- Нагадаємо, У селі Правдине Херсонського району правоохоронці виявили нове місце поховань після російської окупації. Шість тіл були зі зв'язаними руками та очима, відомо, що вони працювали на місцевому підприємстві.
- За минулу добу, 1 грудня, війська РФ здійснили 5 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей. Також відомо про 30 авіаційних ударів по позиціях наших військ та понад 35 обстрілів з РСЗВ населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
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