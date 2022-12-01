Про це інформує в телеграмі уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Я був у Херсоні й знаю, які звірства там відбувалися, коли РФ думала, що вона там "навсегда". Я бачив місця, де росіяни катували наших людей, які завжди були та будуть українцями. Я публікував тут кадри з місць катування, де утримували як дорослих, так і підлітків. Тепер поліція виявляє місця поховань застрелених росіянами людей", - пише Лубінець.

У селі Правдине знайшли нове поховання, де шість чоловіків, які працювали на одному з сільськогосподарських підприємств, були зі зв'язаними руками та очима.

Нині слідчі вилучають тіла для аналізу всіх причин смерті та готуватимуть докази для суду над військовими РФ за скоєні воєнні злочини.

"Системність дій російських військових прослідковується у кожному звільненому населеному пункті. Буча, Ірпінь, Ізюм, Лиман, Святогірськ..., а тепер і Правдине. РФ має бути впевнена, що Україна фіксує кожен злочин. І за кожен злочин доведеться відповідати", - наголошує уповноважений.

У Херсоні знайшли катівню, де окупанти знущались із українських громадян.

За даними Нацполіції, на звільнених від окупантів територіях Донецької, Миколаївської, Харківської і Херсонської областей знайдено тіла 991 цивільної особи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з катівнею, яку було виявлено на звільненій від окупантів території Херсонської області.

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