Росіяни довічно засудили захисника Маріуполя Дмитра Шалара, - Андрющенко
У вівторок, 12 грудня, російські терористи засудили до довічного ув'язнення захисника Маріуполя Дмитра Шалара
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Дмитро Шалар служив морським піхотинцем.
"Плюс один вирок. Сьогодні - довічно. Захиснику Маріуполя - морпіху Дмитру Шаларі. Знов по сфабрикованій кримінальній справі. Ще раз - пожиттєво. І ... тиша. Нагадаю - ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя, які надали нам 86 днів для того, аби не впасти всією країною", - пише Андрющенко.
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