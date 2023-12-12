Росіяни довічно засудили захисника Маріуполя Дмитра Шалара, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Дмитро Шалар служив морським піхотинцем.

"Плюс один вирок. Сьогодні - довічно. Захиснику Маріуполя - морпіху Дмитру Шаларі. Знов по сфабрикованій кримінальній справі. Ще раз - пожиттєво. І ... тиша. Нагадаю - ми всі у невідплатному боргу у Захисників Маріуполя, які надали нам 86 днів для того, аби не впасти всією країною", - пише Андрющенко.