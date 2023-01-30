Про це інформує Міністерство інфраструктури України

За тиждень з Одеси 18 суден експортували 664 тисячі тонн українського продовольства - 60 тисяч тонн пшениці відправлено до Кенії, 56 тисяч тонн – до Бангладешу, 60 тисяч тонн української олії – до Індії. Це на третину менше за позаминулий тиждень.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі та отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", – пояснює пресслужба.

Станом на ранок 30 січня на інспекції в територіальних водах Туреччини очікують 117 суден, зокрема 92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією.

Загалом минулий тиждень було лише 20 інспекцій при мінімально необхідних 84.

"Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна. Ці фактори гальмують реалізацію "Зернової ініціативи": спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі", – йдеться в заяві.

Міністерство очікує на реакцію партнерів – Туреччини та ООН.

Наразі в портах Одеси 21 судно, на яке завантажують майже мільйон тонн агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

З 1 серпня з України вийшли 687 суден, які експортували 18,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Український посол в Туреччині розповів, що попри гальмування російською інспекцією перевірок суден, "зерновий коридор" працює, обговорюється продовження угоди.

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