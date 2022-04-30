Росіяни катують українських військовополонених із Маріуполя та вбили одного з бійців батальйону "Азов", - Денісова

Про це повідомила в телеграм-каналі омбудсман Людмила Денісова.



"Росія не дотримується домовленостей та умов поводження з військовополоненими, жорстоко їх вбиваючи", - заявила вона.



Українські військові, узяті в російський полон у Маріуполі приблизно 19-20 квітня, зазнали катувань і жорстокого поводження. Одного з бійців батальйону "Азов" після жорстоких тортур росіяни вбили, а вранці 30 квітня надіслали його мамі фото тіла військового. За словами жінки, її син потрапив у оточення окупантів і був на відео російських пропагандистів.



Людмила Денісова нагадала, що катування й убивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції. Зокрема, стаття 3 забороняє насилля над життям та особистістю, зокрема всі види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке поводження й тортури.



"Наголошую, що домовленості з Росією не вартують паперу, на якому написані. Окупанти вдаються до підступних провокацій, не гребують прикриватися цивільними та використовують людей як живий щит. Вони змушують людей здатися в полон, після чого вбивають", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці воєнні злочини Росії.

Росія порушує Женевську конвенцію й намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених

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