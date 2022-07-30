Росіяни мають частковий успіх в напрямку Бахмута, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Росіяни намагаються створити умови для наступу на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, щоб покращення тактичне положення. Ворог обстрілює позиції українських військ вздовж лінії зіткнення, щоб запобігти перекиданню резервів на інші напрямки.

Штурмовими діями з трьох напрямків ворог намагався встановити контроль над населеним пунктом Семигір’я. Росіяни мають частковий успіх та закріплюються на околиці населеного пункту.

Окупанти вели штурмові дії у напрямках Пилипчатине – Покровське та Доломітне – Травневе, успіху не мали та відійшли. На Слов’янському напрямку ворог намагався вести штурмові дії біля Бражківки, успіху також не мав, відійшов.

З метою покращення тактичного положення противник вів штурмові дії у напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка, Спартак – Авдіївка. Захисники України зупинили росіян. Окупанти вели повітряну розвідку позицій українських військ. Росіяни також вели штурм у напрямку Єгорівка - Павлівка. Українські воїни відбили штурм і загарбники відійшли.

У Бахмуті на Донеччині вночі 30 липня РФ обстріляла ремонтну базу. З-під завалів дістали загиблого, під руїнами може бути ще 2 людини.

Війська РФ вдарили по містах і селам Донеччини авіацією та ракетами Р-500 "Іскандер-К", артилерією та "градами", в результаті чого зруйновано і пошкоджено 52 цивільних об’єкти.

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