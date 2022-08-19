Росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на ЗАЕС у вересні, - експерт з енергетики Гончар

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Не можна виключати того, що росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на Запорізькій АЕС найближчими днями. Проте, на мою думку, вони можуть готувати провокації на вересень. Оскільки зараз сходяться дві стратегії росіян. З одного боку вони влаштовують ядерний шантаж. З іншого боку вони хочуть провести на тимчасово окупованих територіях референдуми, а потім заявити, що це російська територія. Нічого нового. Це притаманна кремлю манера поведінки", - пояснив Гончар

Експерт переконаний, що в кремлі хочуть привласнити Запорізьку АЕС

"Після того, як вони проведуть референдуми, кремль почне погрожувати тактичною ядерною зброєю, називаючи українські землі своїми. Однак це один із можливих сценаріїв розвитку подій. Що можна констатувати точно так це те, що кульмінація ситуації навколо ЗАЕС ще буде. Зараз відбувається нагнітання", - додав.

15 серпня ми повідомляли, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

17 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати і атомники працюють над організацією візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про можливі провокації РФ, щодо візиту МАГАТЕ на територію ЗАЕС та заявив, що делегація має дістатися до атомної електростанції тільки через територію контрольовану урядом України.

18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

18 серпня у Енергоатомі повідомили, що окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС. НАЕК "Енергоатом" наголосила, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

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