English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на ЗАЕС у вересні, - експерт з енергетики Гончар

Росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на ЗАЕС у вересні, - експерт з енергетики Гончар

19 серпня, 2022 п'ятниця
16:04
війна з Росією ЗАЕС

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар вважає, що Росія може влаштувати масштабні провокації на ЗАЕС після того, як проведе референдуми про приєднання тимчасово окупованих територій України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Не можна виключати того, що росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на Запорізькій АЕС найближчими днями. Проте, на мою думку, вони можуть готувати провокації на вересень. Оскільки зараз сходяться дві стратегії росіян. З одного боку вони влаштовують ядерний шантаж. З іншого боку вони хочуть провести на тимчасово окупованих територіях референдуми, а потім заявити, що це російська територія. Нічого нового. Це притаманна кремлю манера поведінки", - пояснив Гончар

Експерт переконаний, що в кремлі хочуть привласнити Запорізьку АЕС

"Після того, як вони проведуть референдуми, кремль почне погрожувати тактичною ядерною зброєю, називаючи українські землі своїми. Однак це один із можливих сценаріїв розвитку подій. Що можна констатувати точно так це те, що кульмінація ситуації навколо ЗАЕС ще буде. Зараз відбувається нагнітання", - додав.

  • 15 серпня ми повідомляли, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

  • 17 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські дипломати і атомники працюють над організацією візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. 

  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив про можливі провокації РФ, щодо візиту МАГАТЕ на територію ЗАЕС та заявив, що делегація має дістатися до атомної електростанції тільки через територію контрольовану урядом України.

  • 18 серпня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

  • 18 серпня у Енергоатомі повідомили, що окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС. НАЕК "Енергоатом" наголосила, що зупинка роботи Запорізької атомної станції окупантами наблизить сценарій радіаційної катастрофи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
окупанти
Запорізька АЕС
Енергодар
Читайте також:
Володимир Соловйов
17 серпня, 2022 середа
"Нам их на хрен не жалко": в разі закриття Європи для росіян кремлівські пропагандисти "анонсують" війну з НАТО і ядерні удари
Вежа Генуезької фортеці у Феодосії
Автор Олексій Мустафін
18 серпня, 2022 четвер
Вигадані міста Причорномор'я. Краплені карти Російської імперії
HIMARS
18 серпня, 2022 четвер
Противник залишає населені пункти Херсонщини, - військовослужбовець ЗСУ Ганул
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 40.21
  • EUR
    Купівля 39.74
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
19 серпня
16:30
Олександр Усик
Усик і Джошуа провели зважування, українець легший від британця на 10,8 кг
16:24
Київ оборона ЗСУ
ФСБ готувала два проросійські уряди на випадок захоплення України, - WP
16:21
Дуель поглядів Усика та Джошуа
Усик та Джошуа провели фінальну дуель поглядів
16:11
Ексклюзив
Віталій Кулик
"Зернова" угода має непублічну частину щодо обміну полоненими, - політексперт Кулик
16:05
Оновлено
Гутерреш відвідав Одесу
Генсек ООН Гутерреш відвідав Одесу
16:03
Китай посуха
У Китаї оголосили національне попередження про посуху
15:56
Ексклюзив
АЗС на Буковині
Повернення податків на пальне пройде для споживача непомітно, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
15:55
суд
Житель Одещини, який надсилав у РФ дані про дислокацію ЗСУ, проведе 5 років за ґратами
15:54
У Харкові встановили першу зупинку-укриття
15:46
СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр
Використовували для кібератак проти України: СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр
15:41
Офіс генпрокурора
Працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів: на Харківщині оголосили підозру експоліцейським
15:28
Ексклюзив
Микола Давидюк
Ніхто не дозволить запуск "Північного потоку-2", - політолог Давидюк
15:26
одруження
У горі і радості: цього року українці розлучаються вдвічі рідше
15:24
Марат Давлянов
В Україні ліквідували російського підполковника поліції у відставці, - офіцер ЗСУ Штефан
15:24
Урмас Рейнсалу
Естонія офіційно запропонує ЄC запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ
15:21
ОГПУ
Добровільно перейшли на бік РФ: двом чиновницям Херсонщини повідомили про підозру в держзраді
15:08
Маріуполі росіяни розрізають металургійний комбінат
У Маріуполі росіяни розрізають металургійний комбінат ім. Ілліча на металобрухт
15:06
Ріші Сунак
Путіну слід заборонити участь у саміті G20, - кандидат у прем'єри Британії Сунак
15:02
Збив із рушниці російський винищувач Су-34
Збив із рушниці російський винищувач Су-34: пенсіонера з Чернігова нагородили медаллю
14:47
"Дві години - і Росія буде в Таллінні": в Естонії затримали чоловіка, який публічно висловлювався за російську окупацію країни
14:44
Завдяки руху опору Маріуполя знищено колону російської техніки, яка їхала в бік Запоріжжя
14:44
ЄС
ЄС приєднався до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у "геноциді"
14:42
Джо Байден
США планують виділити Україні ще $800 млн військової допомоги, - Reuters
14:29
Ексклюзив
окупант ЗАЕС
На ЗАЕС ворожа техніка стоїть біля головного маслоблоку у турбінному відділенні, який через стінку від реакторного, - працівник станції
14:21
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Проїзд важкої техніки по мосту Каховської ГЕС виключений, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:20
на фото: скріншот із фільму "Ма!"
"Це наша ідеологічна зброя": у Києві презентували короткометражний фільм "Ма!"
14:13
Запоріжжя
На Запоріжжі минулої доби росіяни обстріляли будинки, дитсадок і виправну колонію
14:12
Ердоган
Ердоган планує обговорити питання ЗАЕС з Путіним
14:11
Олаф Шольц
"Не наша війна": виробники Східної Німеччини закликали канцлера скасувати усі санкції проти Росії
13:59
Запоріжжя
Вибухи в Запоріжжі - це робота ППО, - ОВА
13:55
Ексклюзив
Удари по Кримському мосту поки передчасні та недоцільні, - Згурець
13:47
шенгенська віза шенген
Литва закликала ЄС анулювати довгострокові шенгенські візи для росіян
13:41
Твіттер заблокував 13 акаунтів членів партії влади Сербії: серед забанених — заступник мера Белграда
13:35
велопробіг на підтримку захисників Азовсталі
Рятувальники та родини військовополонених: у Києві організують велопробіг на підтримку захисників Азовсталі
13:29
Дмитро Грушенко
В Україні ліквідували старшого офіцера батареї окупантів, - офіцер ЗСУ Штефан
13:24
Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська
Збирали розвіддані для ФСБ поблизу Краматорська: СБУ на Донеччині затримала двох російських агентів
13:17
Оновлено
Маріуполь
"Пропонувала екскурсії Бучею, Ірпенем та навіть окупованим Маріуполем": членкиня "Гільдії гідів" Ніколаєва вимагає вибачень від Visit Ukraine, там відреагували
13:10
Ексклюзив
аеропорт "Ужгород"
В Україні можна відновити авіасполучення в одному аеропорту, - виконавчий директор Агенції відновлення та розвитку Солонтай
13:09
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
На День Незалежності України росіяни планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими азовцями, - розвідка
12:52
транспортер із зенітною установкою калібру 23 мм
Українські захисники показали, як із танка поцілили в російський транспортер із зенітною установкою
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV