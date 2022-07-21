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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни намагаються досягти тактичних успіхів, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого, - військовий експерт Самусь
Ексклюзив

Росіяни намагаються досягти тактичних успіхів, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого, - військовий експерт Самусь

21 липня, 2022 четвер
15:50
війна з Росією

Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що російські окупанти намагаються досягти хоча б тактичних успіхів у війні з Україною, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого

Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ще 25 лютого росіяни усвідомили свою стратегічну поразку: ті задуми, рішення, які були ухвалені напередодні, були хибними й невірними. Далі росіяни намагалися досягти хоч якихось оперативних успіхів. Це їм частково вдалося на Півдні й Сході України. Але Росія зазнала неймовірних втрат, яких не було ще з часів Другої світової війни. Тепер же росіяни намагаються досягти тактичних успіхів", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що з надходженням високоточної закордонної зброї ситуація на полі бою змінилася.

"Після того, як близько трьох тижнів тому Україна почала використовувати системи HIMARS, а скоро найдуть і M270 MLRS, ситуація на фронті кардинально змінилася. Україна отримала можливість завдавати точних ударів у глибину позицій противника, знищуючи склади боєприпасів, командні пункти, лінії постачання та ППО", - зауважив Михайло Самусь.

  • 19 липня стало відомо, що Адміністрація Байдена найближчим часом оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги, він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.
  • 20 липня на пресконференції після Рамштайну-4 міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися.
  • 21 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що наступальний потенціал російських окупантів вичерпано, адже далекобійна зброя, особливо системи HIMARS, Збройних сил України нівелює тактику країни-агресорки Росії

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