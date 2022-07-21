Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Ще 25 лютого росіяни усвідомили свою стратегічну поразку: ті задуми, рішення, які були ухвалені напередодні, були хибними й невірними. Далі росіяни намагалися досягти хоч якихось оперативних успіхів. Це їм частково вдалося на Півдні й Сході України. Але Росія зазнала неймовірних втрат, яких не було ще з часів Другої світової війни. Тепер же росіяни намагаються досягти тактичних успіхів", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що з надходженням високоточної закордонної зброї ситуація на полі бою змінилася.

"Після того, як близько трьох тижнів тому Україна почала використовувати системи HIMARS, а скоро найдуть і M270 MLRS, ситуація на фронті кардинально змінилася. Україна отримала можливість завдавати точних ударів у глибину позицій противника, знищуючи склади боєприпасів, командні пункти, лінії постачання та ППО", - зауважив Михайло Самусь.

19 липня стало відомо, що Адміністрація Байдена найближчим часом оголосить про надання Україні чергового пакета військової допомоги, він включатиме додаткові ракетні системи HIMARS.

20 липня на пресконференції після Рамштайну-4 міністр оборони США Ллойд Остін розповів про надання Україні установок HIMARS і систем ППО NASAMS, також відзначив уміння українців швидко навчатися.

21 липня аналітик Defense Express Сергій Згурець висловив думку, що наступальний потенціал російських окупантів вичерпано, адже далекобійна зброя, особливо системи HIMARS, Збройних сил України нівелює тактику країни-агресорки Росії

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