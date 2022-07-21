Росіяни намагаються досягти тактичних успіхів, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого, - військовий експерт Самусь
Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що російські окупанти намагаються досягти хоча б тактичних успіхів у війні з Україною, адже зазнали стратегічної поразки ще 25 лютого
Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Ще 25 лютого росіяни усвідомили свою стратегічну поразку: ті задуми, рішення, які були ухвалені напередодні, були хибними й невірними. Далі росіяни намагалися досягти хоч якихось оперативних успіхів. Це їм частково вдалося на Півдні й Сході України. Але Росія зазнала неймовірних втрат, яких не було ще з часів Другої світової війни. Тепер же росіяни намагаються досягти тактичних успіхів", - зазначив Самусь.
Військовий експерт додав, що з надходженням високоточної закордонної зброї ситуація на полі бою змінилася.
"Після того, як близько трьох тижнів тому Україна почала використовувати системи HIMARS, а скоро найдуть і M270 MLRS, ситуація на фронті кардинально змінилася. Україна отримала можливість завдавати точних ударів у глибину позицій противника, знищуючи склади боєприпасів, командні пункти, лінії постачання та ППО", - зауважив Михайло Самусь.
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