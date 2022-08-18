Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Щоб досягти поставленої мети окупанти докладають зусиль, щоб виставити удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму як теракти.

"Офіційні особи РФ, швидше за все, все частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму", - кажуть експерти.

В Інститут зауважили, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили й не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоїли екстремісти.

9 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці Сакського району, тоді на півострові почали евакуацію місцевих мешканців.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня було чути вибухи і видно чорний дим. У міноборони Росії підтвердили вибухи на складі з боєприпасами. Ввечері 16 серпня з'явились перші фото, які підтверджують, що детонація та пожежа майже закінчились і видно значні руйнування. Боєприпаси перестали детонувати лише 17 серпня зранку.

Згодом росЗМІ повідомили, що ФСБ Росії відзвітувала про затримання в окупованих Джанкої та Ялті шести членів-громадян РФ забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір". Кажуть, що вони діяли начебто за вказівками з України. "Голова" Криму Сергій Аксьонов назвав їх "терористами".

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