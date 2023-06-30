Росіяни не пускають персонал ЗАЕС до гідротехнічних споруд, - мер Енергодара Орлов
Окупанти не пускають місцевий персонал до гідротехнічних споруд Запорізької атомної електростанції - там виключно перебувають військові РФ
Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов,
"Росіяни почали мінування десь на другий тиждень після того, як вони окупували станцію. Неодноразово були випадки, що ці міни вибухають і пошкоджують технологічне обладнання. До гідротехнічних споруд вони не пускають місцевий персонал, тому там виключно перебувають військові. Ймовірність того, що там є мінування і вони щось готують - думаю, після підриву останніх подій на Каховській ГЕС не виключається і такий сценарій", - сказав він.
Орлов висловив сподівання, що вони цього не зроблять, бо будуть непередбачувані наслідки - ймовірність викидів радіоактивних речовин в атмосферу і навколишнє середовище.
"Сподіваємось, що все буде добре і у них в головах щось є - вони не вчинять такий страшний злочин з використанням ядерних речовин", - підсумував міський голова.
Ситуація на ЗАЕС
Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.
На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.
Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.
22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.
Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.
29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.
Уранці ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські війська підготували все для техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС
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