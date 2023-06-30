Про це в ефірі Еспресо повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов,

"Росіяни почали мінування десь на другий тиждень після того, як вони окупували станцію. Неодноразово були випадки, що ці міни вибухають і пошкоджують технологічне обладнання. До гідротехнічних споруд вони не пускають місцевий персонал, тому там виключно перебувають військові. Ймовірність того, що там є мінування і вони щось готують - думаю, після підриву останніх подій на Каховській ГЕС не виключається і такий сценарій", - сказав він.

Орлов висловив сподівання, що вони цього не зроблять, бо будуть непередбачувані наслідки - ймовірність викидів радіоактивних речовин в атмосферу і навколишнє середовище.

"Сподіваємось, що все буде добре і у них в головах щось є - вони не вчинять такий страшний злочин з використанням ядерних речовин", - підсумував міський голова.