Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні
У п'ятницю, 24 лютого, російська армія обстріляла дитячий садочок у Херсоні
Про це повідомила Херсонська ОДА.
Під обстріл потрапив Корабельний район Херсона. Ворожий снаряд влучив у дитячий садок.
Унаслідок влучання зайнялася пожежа. Рятувальники вже ліквідують її. Постраждалих немає.
- Уранці 24 лютого російські окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей із мінометів, зафіксовано 11 приходів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.1Продаж 41.98
- Актуальне
- Важливе